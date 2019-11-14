Anadolu Efes Zenit basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Gözler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın başlama saati ve yayıncı kanalında. Peki, Anadolu Efes Zenit basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, seyirci avantajını kullanarak sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte, Anadolu Efes Zenit basket maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonunda geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zenit ise yaptığı 7 müsabakanın 2'sini kazandı, 5'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
AVRUPA'DA 666. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 666. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 665 müsabakada 369 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 418. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 417 maçta 212 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes ile Zenit, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.
İKİ TAKIMIN İSTATİSTİK BİLGİSİ
Anadolu Efes, Euroleague’de 81.42 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Rus ekibi de 72.7'lik sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda en skorer oyuncu 18.7’lik sayı ortalamayla Shane Larkin olurken, Zenit’te ise Mateusz Ponitka 10.7’lik sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.
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