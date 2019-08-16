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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Karşıyaka'da taraftar ve Mesut Toros'un arası açıldı!

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Karşıyaka'da taraftar ve Mesut Toros'un arası açıldı!

TFF 3’üncü Lig’de geçen sezon müthiş bir kenetlenmeyle Play-Off oynayıp, final ve 2’nci Lig’in kapısından dönen Karşıyaka, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala yay gibi gerildi.

Transfer yasaklısı takımı geçen sezon 8’inci haftada düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros ve taraftarın bir kısmının arası, kulüp bulmaları istenen altyapı patentli futbolcular Battal ve Onur nedeniyle açıldı.

Toros ve takım kaptanı Mustafa Aşan’ın arasına da yeni sezon peşinatları yüzünden kara kedi girdi. Nisan ayında sözleşmesi feshedildikten sonra 5 aydır bir kulüple anlaşmayan Battal, dün sosyal medyada zehir zemberek iddialarla Toros’a savaş açarken, tecrübeli teknik adam bu gelişme sonrası Tire’de Muğlaspor’la yapılıp 0-0 biten hazırlık sınavında maç oynanırken kendisine hakaret eden bir taraftarla tartıştı. Yönetimdeki 8 istifa sonrası henüz futbol şubesi kuramayan Karşıyaka, ligin başlamasına günler kala büyük bir kaosun içine girdi.

Geçen sezon tüm camianın gönlünde taht kuran Mesut Toros, transfer yasaklısı takımda Battal’dan sonra Onur’u kadrodan eleyince bir grup taraftardan tepki gördü. Toros ve yönetim, taraftarın, "Yasaklıyız. Battal ve Onur’la yeni sözleşme imzalanıp kiralık verilsin" teklifine soğuk yaklaştı. Toros ve takım kaptanı Mustafa Aşan’ın arası da lig öncesi tecrübeli teknik adamın Başkan Turgay Büyükkarcı’dan peşinatını nakit alıp, futbolcuların vadeli çek olarak almasıyla açıldı. Mesut Toros’a Battal ve Onur nedeniyle cephe alan taraftarların takımın başında yeşil-kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Atilla Güneş’i görmeyi istediği iddia edilirken Onur, geçtiğimiz günlerde Güneş’le olan fotoğrafını paylaştı. Daha önce bazı teknik adamlarla sorun yaşayan, geçen nisan ayında iç sahada 2-0 kaybedilen Bergama Belediyespor maçı sonrası Toros’un raporuyla sözleşmesi feshedilip henüz kulüp bulamayan Battal da suskunluğunu eski teknik patronuyla ilgili şok iddialarla bozdu.

Karşıyakada taraftar ve Mesut Torosun arası açıldı

Battal, sosyal medyada yaptığı ve bazı taraftar sitelerinin de paylaştığı açıklamasında, altyapı dahil 13 yıldır kulüpte forma giydiğini belirtip, "Problem Mesut Toros’un egosudur. Bütün başarıyı kendine mal edip, kibirli davranışlar içinde olmasıdır", "Alibeyköy maçında sonradan oyuna aldığı Doğukan İnci’ye küfür etmiştir", "Deplasmanda kazandığımız Altındağ maçında kırmızı kart gören Mustafa Aşan’a sevgi gösterisinde bulunan taraftara küfür etmiştir", "Yöneticilerin olduğu idmanlarda oyuncuları pohpohlayıp kimsenin olmadığı çalışmalarda oyunculara küfürler edip iki yüzlü davranmıştır", "Çiğli’deki tesislere gece geç saatlerde sürekli alkollü gelmiştir" gibi ifadelerle Toros’u suçladı. Geçen sezon futbol şubesinin patronu olarak takımla bire bir ilgilenen Başkan Vekili Gökhan Şensan ve beraberinde ana yönetimden 7 isim istifa ettikten sonra 2 aydır henüz yeni şube yönetimi kuramayan kulüpte, antrenman, kamp ve maçlarda yalnız kalan takımdaki genç futbolcuların da son gelişmeler sonrası huzursuz olduğu öğrenildi. Başkan Turgay Büyükkarcı’nın Toros-taraftar gerginliğine bayram tatili dönüşü el koyması bekleniyor.

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