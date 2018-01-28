Karşıyaka umut yüklü

Büyük mali sıkıntılar yaşayan, puanları silinip kilit oyuncularını kaybeden Kaf-Kaf'a son dönemde şirketleşme sürecinde 2 ciddi talip birden çıktı. Mutlu Altuğ ve ekibinin istifasıyla devre arasında en kritik haftalarda yönetim boşluğu yaşayan yeşil-kırmızılılarda 20 Ocak'taki kongrede tüm kesimlerin desteğini alan, camia içinden güçlü bir yönetim, şirketleşme konusunda tam yetkiyle seçildi. 1 hafta içinde havası değişen Karşıyaka'da önce takıma Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın desteğiyle 107 bin TL dağıtıldı. Basketbolda Yaşar Holding, yaklaşık 1 milyon TL'yle oyuncu, teknik heyet ve şube personeli alacaklarını kapattı.

Yönetim, kendi içinden kaynak oluşturarak Federasyon'a giden Abdülhamit, Mahmut gibi isimler başta olmak üzere futbol takımına Silivrispor deplasmanı öncesi 400 bin TL peşinat alacağı ödedi. Galibiyet priminin ucu da açık olarak belirledi. Kaf-Kaf'ta yeni yönetimin en önemli hamlesi ise takımın başına Halim Okta'nın yerine Cihat Arslan'ın getirilmesi oldu. Görev yaptığı dönemde taraftarın gönlüne taht kuran Arslan yönetiminde ilk maça düşme hattındaki rakip Silivri karşısında çıkan Karşıyaka, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 14'e çıkaran yeşil-kırmızılılar, aylar sonra düşme hattından kurtulmak için dev bir adım attı. Yönetim, takımın isteğiyle kritik galibiyetin primlerini 6'şar bin TL olarak açıkladı. Şirketleşme görüşmelerini sürdüren Kaf-Kaf, bu süreçte takıma yeni puan silme cezası getirmemeye de çalışıyor.

HAKAN'IN HEDİYESİ GOL

KARŞIYAKA'da alacakları ödenmediği için devre arasında sözleşmesini fesheden takımın yıldızı Can Erdem'in yerine transfer yasaklısı kadroda gol umudu olarak kalan Hakan Kuş, 24. yaşını kutladıktan sonra Silivrispor ağlarını sarstı. Cuma günü doğum gününü kutlayan Hakan, ertesi gün deplasmanda Silivri'ye gol atarak takımına hayati bir 3 puan getirdi. Kendisine ve takımına en güzel hediyeyi veren Hakan, taraftarın da güvenini kazandı. Genç futbolcu, geçen sezon 4 Aralık 2016'da da Etimesgut Belediyespor maçında ikinci yarıda oyuna dahil olup 90+4'te galibiyet golünü atmıştı.