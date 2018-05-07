"Karşılıklı Gol Yok" iddaa oranındaki inanılmaz düşüş!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hata yapmadığı haftada, zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, mutlaka kazanmak zorunda olduğu Kayserispor maçına çıkıyor. "Karşılıklı Gol Yok" oranı müthiş bir şekilde düştü, işte detaylar...
- Negredo, Caner ve Pepe sakat.
- Cezasını hafta arasındaki kupa maçında tamamlayan Tosic yeniden kadroda.
- Evindeki son 9 lig maçını kazanan Beşiktaş, bu 9 maçın 5'inde kalesinde gol gördü.
- Sapunaru cezalı.
- Bu sezon deplasmanda oynadıkları 15 maçın 11'inde gol atmayı başardılar.
- Beşiktaş'ın puan sıralamasına göre üstündeki Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu listeye dahil.
- 1,65'ten açılan "KG YOK" iddaa oranı, önce 1,60'a, ardından 1,45'e, son olarak da 1,40'a kadar düştü.
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