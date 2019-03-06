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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.03.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Karius'un yeni adresi belli oldu! Sürpriz...

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Karius'un yeni adresi belli oldu! Sürpriz...

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius'un yeni adresi belli oldu...

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu istikrarsız görüntü sebebiyle beklentilerin altında kalmıştı.

Sözleşmesinde 8 milyon Euro’luk (49 milyon TL) zorunlu satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki kaleci için, ‘Kulüp ligi, Şampiyonlar Ligi potasında bitiremezse sezon sonunda yolları ayıralım’ görüşünde birleşen yönetime müjde gibi haber geldi. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’un, menacerler aracılığıyla Karius’u kadrosuna katmak için çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Opsiyonu 8 milyon Euro

Kulüpteki ekonomik sorunlar sebebiyle maaşını düzenli olarak alamayan isimler arasında yer alan Loris Karius’un da sezon sonunda başka bir kulübe transferine sıcak baktığı konuşuluyor.

Deneyimli ismin de geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda vereceği, tarafların ayrılık konusunda anlaşması halinde Beşiktaş’ın, Loris Karius’u gönderebileceği belirtildi. (Fanatik)

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