Karim Benzema bombası! Müthiş iddia...
Bu sezon Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarların büyük tepkisini çeken Karim Benzema için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son olarak takımının Juventus ile oynadığı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında yedek soyunan Fransız golcü için Borussia Dortmund'un devreye girdiği öne sürüldü.
İspanya'da yayım yapan Don Balon gazetesinin haberine göre Alman ekibi 60 milyon euroluk teklifi başkan Florentino Perez'e sundu.
Bununla birlikte Benzema'nın Madrid'de kalmaktan yana olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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