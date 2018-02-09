Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde son idmanını yapan kırmızı-mavili ekip, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a gitti.
Kardemir Karabükspor, konaklayacağı otelde kampa girerek, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçı beklemeye başlayacak.
Karabük ekibinde iki oyuncu yarınki maçta forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ve sakatlığı bulunan Cem Özdemir, Beşiktaş karşısında sahada olmayacak.
Öte yandan 3 maçlık cezasını tamamlayan Olafur Ingi Skulason ile hafta içinde rahatsızlığı nedeniyle idmanlara katılamayan Murat Akın, teknik direktör Levent Açıkgöz tarafından Beşiktaş maçının kadrosuna alındı.
Ligin son sırasında bulunan Kardemir Karabükspor, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 11 haftalık galibiyet özlemine son vermişti.
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