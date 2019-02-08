Karch Kiraly: VakıfBank efsanevi bir kulüp
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Maritza Plovdiv maçını izleyen ABD Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, ''VakıfBank, efsanevi bir kulüp. Bu kulüpte olağanüstü bir organizasyon, iyi bir koç, iyi bir takım ve büyük başarılar var. VakıfBank Spor Sarayı'na ilk kez geliyorum. Çok iyi imkanları olan bir salon inşa edilmiş. Bu salon yeni jenerasyon için çok büyük bir fırsat. Oyuncuların çalışması ve gelişmesi için her imkan var'' dedi.
ABD Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, VakıfBank'a övgüler yağdırdı.
VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan ve sürdürülebilir sorumluluk çalışmaları kapsamında 33 yıldır göz bebeği olan VakıfBank Spor Kulübü'ne bir övgüde Karch Kiraly'den geldi. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Maritza Plovdiv karşılaşmasını takip eden bir dönemin en başarılı voleybolcularından olan ve şu an ABD Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Karch Kiraly, ''VakıfBank, efsanevi bir kulüp. Bu kulüpte olağanüstü bir organizasyon, iyi bir koç, iyi bir takım ve büyük başarılar var. VakıfBank Spor Sarayı'na ilk kez geliyorum. Çok iyi imkanları olan bir salon inşa edilmiş. Yapım aşamasında da bu tesisi görme fırsatım olmuştu. Ama ilk kez bu halini görüyorum ve inanılmaz bir kompleks olmuş. Bu salon yeni jenerasyon için çok büyük bir fırsat. Minikler, gençler ve A Takım oyuncularının çalışması ve gelişmesi için her imkan var. Amacına çok uygun olarak yapılmış örnek bir yapı'' dedi.
Karch Kiraly ayrıca, ''Diğer ülkeleri de gezerek, oyuncularımı takip etme şansını yakaladığım için mutlu oldum ve bundan keyif alıyorum. Kelsey Robinson da VakıfBank'ta harika bir sezon geçiriyor. Kelsey Robinson, Jordan Larson, Lauren Gibbemeyer, Kelly Hunter ve Simone Lee'yi İstanbul'da izleme fırsatım oldu'' ifadelerini kullandı.
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