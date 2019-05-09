Karaman'dan Mensah ve Gyan'a şut dersi!
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, antrenman sonrasında Mensah ve Asamoah Gyan ile şut çalışmasına katıldı. Karaman, çektiği şutlarla futbolcuları kendine hayran bıraktı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Antrenman sonunda Bernard Mensah ve Asamoah Gyan şut çalışması yaptı.
Çalışmaya katılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, futbolcularla birlikte şut çekti.
Bernard Mensah iki şutu gole çevirirken, Asamoah Gyan ise iki şutun birinde gol atabildi. Topun başına geçen Hikmet Karaman, çektiği iki şutu da gole çevirdi.
📹Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, oyuncularımız Asamoah Gyan ve Bernard Mensah antrenmanı şut çalışması ile tamamladı. pic.twitter.com/relhf6iHjK— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) 8 Mayıs 2019
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