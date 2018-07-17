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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.07.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Karabükspor’dan sponsor tepkisi

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Karabükspor’dan sponsor tepkisi

Kardemir Karabükspor İdari Menajeri Fazlı Ulusal, sponsorluk konusunda 2 milyon Euro’ya bir firmayla anlaştıklarını, ancak ertesi gün firmanın bundan vazgeçtiğini belirterek, "Bu sponsoru bizden geri çektiler. Çok büyük bir ihanete maruz kaldık" dedi.

Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısı düzenleyen Fazlı Ulusal, kulübün zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Sponsorluk konusunda 2 milyon Euro’ya bir firmayla anlaştıklarını ancak ertesi gün firmanın bundan vazgeçtiğini belirten Ulusal, "Şirketin burada ki tanıdıkları iş adamlarıyla ilgili hangi yetkiliyle görüştüğünü bilmiyorum. Ama kendisini aradığını, bu yönetime para vermemesi gerektiğini, neden böyle bir şeyin içine girdiğini, yarın bir gün zararı size dokunur diye bu sponsoru bizden geri çektiler. Çok büyük bir ihanete maruz kaldık. Çok üzüldüm. Buradaki o iş adamının kim olduğunu da bilmiyorum açıkçası ama aradığını da, konuştuğunu da biliyorum. Benim yanımda da görüştüler. 2 milyon Euro’luk sponsorluğumuz bu şekilde kabul görmedi maalesef" diye konuştu.

ULUSAL GEÇEN YILLARDA YAYINLANAN BİR DİZİYİ ANIMSATARAK, KENDİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMU ŞÖYLE ANLATTI:

"Söylenmeyecek bir şey ama ’Binbir gece’ diye bir dizi vardı. Bu dizinin bir konusu vardı. Bu konuyu çok yadırgamıştım. Kadına 150 bin TL lazım. Birine gidiyor istiyor vermiyor. Başkasına gidiyor para istiyor vermiyor. Birine daha gidiyor o da vermiyor. En son çalıştığı şirketin patronuna gidiyor. ’Benim böyle böyle bir durumum var’ diyor. O’nun da orada söylediği, yaptığı teklifi hepiniz biliyorsunuz yani. Bizde Karabükspor olarak gidilebilecek her yere gittik. Bu anlattığım konuyla bizi ne hale düşürdüklerini karşılığını siz çıkartın. Elimizden geleni yaptık. Şehirle bütünleşip buradaki şehrin ileri gelenleriyle birleşip belirli bir şey oluşturmaya çalıştık. Zor bir süreç ama yapılması gerekenler var. Vali beye, sayın vekilimize, şehrin ileri gelenlerine sunum yaptım. Ama bunun karşılığında hiçbir şey almadım. Ama bir şey yapılması lazım."

Şimdiye kadar 8 futbolcuyu takıma kattıklarını söyleyen Ulusal, kaleci, santrafor ve sol bek mevkii için futbolcular alarak transferi kapatacaklarını belirtti.

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