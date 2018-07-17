Karabükspor’dan sponsor tepkisi

Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısı düzenleyen Fazlı Ulusal, kulübün zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Sponsorluk konusunda 2 milyon Euro’ya bir firmayla anlaştıklarını ancak ertesi gün firmanın bundan vazgeçtiğini belirten Ulusal, "Şirketin burada ki tanıdıkları iş adamlarıyla ilgili hangi yetkiliyle görüştüğünü bilmiyorum. Ama kendisini aradığını, bu yönetime para vermemesi gerektiğini, neden böyle bir şeyin içine girdiğini, yarın bir gün zararı size dokunur diye bu sponsoru bizden geri çektiler. Çok büyük bir ihanete maruz kaldık. Çok üzüldüm. Buradaki o iş adamının kim olduğunu da bilmiyorum açıkçası ama aradığını da, konuştuğunu da biliyorum. Benim yanımda da görüştüler. 2 milyon Euro’luk sponsorluğumuz bu şekilde kabul görmedi maalesef" diye konuştu.



ULUSAL GEÇEN YILLARDA YAYINLANAN BİR DİZİYİ ANIMSATARAK, KENDİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMU ŞÖYLE ANLATTI:

"Söylenmeyecek bir şey ama ’Binbir gece’ diye bir dizi vardı. Bu dizinin bir konusu vardı. Bu konuyu çok yadırgamıştım. Kadına 150 bin TL lazım. Birine gidiyor istiyor vermiyor. Başkasına gidiyor para istiyor vermiyor. Birine daha gidiyor o da vermiyor. En son çalıştığı şirketin patronuna gidiyor. ’Benim böyle böyle bir durumum var’ diyor. O’nun da orada söylediği, yaptığı teklifi hepiniz biliyorsunuz yani. Bizde Karabükspor olarak gidilebilecek her yere gittik. Bu anlattığım konuyla bizi ne hale düşürdüklerini karşılığını siz çıkartın. Elimizden geleni yaptık. Şehirle bütünleşip buradaki şehrin ileri gelenleriyle birleşip belirli bir şey oluşturmaya çalıştık. Zor bir süreç ama yapılması gerekenler var. Vali beye, sayın vekilimize, şehrin ileri gelenlerine sunum yaptım. Ama bunun karşılığında hiçbir şey almadım. Ama bir şey yapılması lazım."



Şimdiye kadar 8 futbolcuyu takıma kattıklarını söyleyen Ulusal, kaleci, santrafor ve sol bek mevkii için futbolcular alarak transferi kapatacaklarını belirtti.

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