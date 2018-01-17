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Karabükspor'da 3 transfer birden!

KARDEMİR Karabükspor, Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ’ı transfer etti.

Hürriyet Haber
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Süper Lig’de son sırada bulunan ve finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayanKarabükspor, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırırken yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Kırmızı mavili ekip bu kapsamda Sakaryaspor’un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın ve Batman Petrolspor’un 28 yaşındaki golcü oyuncusu Yusuf Akbulut’la 1,5 yıllık, Kastamonuspor’un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, çok değerli 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ve takıma katkı vereceklerine inandıklarını söyledi.

Kardemir KarabüksporFutbolanadolu Kulüpleri

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