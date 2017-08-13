Karabükspor Başkanı Tankut: "Lige puanla başlamak güzel"



Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor'da lige puanla başlamanın mutluluğu var. Kardemir Karbükspor Başkanı Ferudun Tankut, sezonun ilk maçlarında biraz stres yaşandığını ancak her şeye rağmen lige puanla başlamanın tüm takımlar için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Tankut, şöyle dedi:

"Maçın 2’nci yarısı iyi oynadık. Eğer direkten dönen pozisyonu düzgün kullanabilsek galip gelebilirdik. Ama her şeye rağmen deplasmandan gelen 1 puan kötü değil. Deplasmandan 1 puan alarak lige başlayan takımımızı tebrik ediyorum. Lige puanla başlamak güzel. Bu maçı unutup sahamızda oynayacağımız ligin iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir maçına hazırlanacağız. İnşallah bu maçtan da istediğimiz puanları alırız."

Başkan Tankut, şu anda oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak transfer dönemimin biteceği 8 Eylül tarihine kadar oynayacakları maçlardaki durumlarına göre hareket edeceklerini ifade etti.