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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.01.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Kampların gözdesi Belek

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Kampların gözdesi Belek

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

Süper Lig'deki 18 takımın 17'si, kamp çalışmalarını Türkiye'de futbol turizminin merkezi Antalya'da gerçekleştirecek.

Takımların büyük çoğunluğunun Antalya'daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi oldu.

Ligde yer alan 16 ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor, Alanya'dan ayrılmayacak. Turuncu-yeşilliler, kendi tesislerinde toplanacak ve hazırlıklarını sürdürecek. Kasımpaşa'nın ise kamp programı henüz netlik kazanmadı. Kasımpaşa'nın da Antalya'ya gelmesi durumunda tüm takımlar kamp dönemini Antalya'da geçirmiş olacak.

- Antalya'ya en geç Medipol Başakşehir ve Galatasaray gelecek

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Antalya'ya en geç gelecek ekipler olacak. İki takım da Belek'teki çalışmalarına 5 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Medipol Başakşehir 15 Ocak'a kadar, Galatasaray ise 11 Ocak'a kadar Antalya'da çalışmalarını sürdürecek.
Beşiktaş, 3 Ocak'ta geleceği Belek'te 14 Ocak'a kadar kalacak. Ligde ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 3 Ocak'ta geleceği Antalya'dan 11 Ocak'ta ayrılacak.

Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un ise kamp bitiş tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Ligdeki takımların devre arası kamp programı şöyle:

Medipol Başakşehir Belek 5-15 Ocak
Trabzonspor Belek 3-12 Ocak
Evkur Yeni Malatyaspor Belek 2-12 Ocak
Kasımpaşa - ?-? Ocak
Galatasaray Belek 5-11 Ocak
Antalyaspor Belek 2-11 Ocak
Beşiktaş Belek 3-14 Ocak
Atiker Konyaspor Belek 3-? Ocak
Demir Grup Sivasspor Belek 3-14 Ocak
Göztepe Belek 2-14 Ocak
Bursaspor Belek 2-12 Ocak
MKE Ankaragücü Belek 3-11 Ocak
Kayserispor Belek 2-? Ocak
Aytemiz Alanyaspor Alanya 2-12 Ocak
Akhisarspor Belek 2-10 Ocak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Belek 1-9 Ocak
Fenerbahçe Belek 3-11 Ocak
Çaykur Rizespor Belek 2-? Ocak

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