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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
09.03.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Kalesini korumak isterken canından oluyordu

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Kalesini korumak isterken canından oluyordu

Zonguldak'ta Amatör Küme maçında Çaydamarspor ile Karamanspor maçında kafasını direğe çarpan kaleci yerde kaldı.

Zonguldak'ta Amatör Küme maçında Çaydamarspor ile Karamanspor takımları bugün Fener sahasında karşı karşıya geldi.

Maçın 66. dakikasında Çaydamarspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi Ömer Faruk Yerlikaya, kalesine gelen topu kurtarmak isterken kafasını direğe çarptı.

Bir anda kanlar içinde yerde kalan genç kaleciye ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı.

Sahada ilk müdahalesi yapılan genç kaleci Ömer Faruk Yerlikaya'nın dudağının yarıldığı öğrenildi.

Kalesini korumak isterken canından oluyordu

Dudağına tampon yapılan genç kaleci takımını yalnız bırakmak istemeyerek maça devam etti. Maçın ilerleyen dakikalarında kanaması devam eden genç kaleciye ambulans çağrıldı. 112 sağlık ekipleri kaleci Yerlikaya'yı sahadan alarak hastaneye getirdi. Yerlikaya'nın yerine Kemal Polat geçti.

Ömer Faruk Yerlikaya'nın dudağına dikiş atılarak kafasına aldığı darbeden dolayı 12 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Karamanspor, Çaydamarspor'u 3-2 mağlup etti.

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Kalesini korumak isterken canından oluyordu

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