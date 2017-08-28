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Kale için sürpriz hamle! Fenerbahçe'ye yeni eldiven...

Volkan Demirel ile Carlos Kameni’nin yanına hem onlardan daha iyi hem de geleceği olan bir isim arayışındaki Fenerbahçe, bu konuda ciddi bir adım attı. 

Hürriyet Haber
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Volkan Demirel ile Carlos Kameni’nin yanına hem onlardan daha iyi hem de geleceği olan bir isim arayışındaki Fenerbahçe, bu konuda ciddi bir adım attı.

Daha önce Porto’dan İker Casillas’la temasa geçen Kanarya, İspanyol file bekçisinin yaşının 36 olması sebebiyle rotayı yerli bir oyuncuya çevirdi.

Kanarya’nın, Bursaspor’un başarılı kalecisi Harun Tekin’i istediği bildirildi. 28 yaşındaki Harun’un gelmeye hazır olduğu, Bursa cephesiyle de bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. (Fanatik)

 

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