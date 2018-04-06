Kagawa sürprizi! Nagatomo yüzünden...
Devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo'nun hem saha içi hem de saha dışındaki performansından çok memnun kalan Galatasaray, Japon yıldızın vatandaşı olan Shinji Kagawa'nın transferinde ciddi adımlar atıyor...
Sarı-Kırmızılı yönetim kısa bir süre önce transferi gündeme gelen Borussia Dortmund'lu futbolcunun sezon sonuna kadar oynayacağı tüm maçları mercek altına alacak.
Sadece Kagawa için görevlendirilen bir ekip, yıldız oyuncuyu çıplak gözle izleyecek.
Bu ekip ardından teknik heyet ve yönetime geniş kapsamlı bir rapor sunacak.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Dortmund'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)
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