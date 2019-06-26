Kagawa geri dönüyor | Beşiktaş transfer haberleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKagawa geri dönüyor | Beşiktaş transfer haberleri
GeriFutbol Kagawa geri dönüyor | Beşiktaş transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
26.06.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Kagawa geri dönüyor | Beşiktaş transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kagawa geri dönüyor | Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor... Kiralık sözleşmesi biten ve Dortmund’a geri dönen Shinji Kagawa, İspanya’da kendisine uygun bir takım henüz bulamadı. Beşiktaş yönetimi ise aynı şartlarla Kagawa’yı almak adına bir kez daha harekete geçti.

Geçen sezonun devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa, sonrasında Alman kulübüne geri dönmüştü. Ancak Dortmund’da gelecek sezon da forma giymesi zor olan Kagawa, en büyük hayalinin İspanya’da oynamak olduğunu belirtmişti. Kısa sürede taraftarların büyük sevgisini kazanan Japon futbolcunun, henüz La Liga’da kendisine uygun bir kulüp bulamadığı bildirildi. Gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş yönetiminin ise yeni hocası Abdullah Avcı ile temasa geçerek Kagawa için yeniden harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Yıllık 2 milyon Euro

Alman temsilcisiyle sözleşmesi 1 yıl daha olan 30 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar’ın kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Sarı-Siyahlılar’ın da kadroda düşünmedikleri Kagawa’nın ekstra maaşını ödememek adına bu teklife sıcak baktıkları konuşuluyor. Geçen sezon yarım dönem için 1 milyon Euro kazanan yıldız forvete bu kez tam sezon için 2 milyon Euro önerilicek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kagawa geri dönüyor | Beşiktaş transfer haberleri
Volkan Demirel'den flaş açıklama! '2 yıl daha...'
Fatih Terim'i çıldırtan fotoğraf! Yusuf Erdoğan...
Hollanda ilk kez çeyrek finalde