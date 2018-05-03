Kadiköy'de sessiz bekleyiş.. Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye kupası maçı oynanacak mı?
Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final mücadelesi geçtiğimiz hafta oynanmış, yaşanan olaylar nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti. Bu gelişmelerin ardından TFF karşılaşmanın tekrar oynamasına karar vermiş, Beşiktaş kulübü sahaya çıkmama kararı almıştı. Şimdi gözler normal şartlarda bu akşam oynanması gereken mücadeleye çevrildi. Peki Beşiktaş sahaya çıkmazsa ne olacak? Bu akşam uygulanması gereken prosedür nedir? İşte karşılaşma öncesi son bilgiler
Normal maç protokolü bu maç için de uygulanacak. Yani diğer maçlarda olduğu gibi her iki takımın da maçın başlamasına 2 saat kala stada gelmesi beklenecek. Ve maçı başlamasına 60 dakika kala da her iki takımın esame listelerinin hakem Mete Kalkavan’a ulaşması gerekecek. Şayet listeler gelirse hakem talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek.
SAĞLIK RAPORU İSTENECEK
HAKEM, Mete Kalkavan, yaptığı incelemelerde kadrolarda değişiklik varsa bunu tespit eder. Eğer Pepe gibi cezalı olduğu halde maç kadrosunda görünen oyuncu varsa bunu rapor eder. Yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oynayan ancak bu maçtan sonra sakatlandığı için bugün kadrodan çıkartılan oyuncu veya oyuncular varsa, hakem bunlara dair sağlık raporlarını da isteyecek.
BİR SAAT KALA KARAR ÇIKABİLİR
Ancak Beşiktaş Kulübü, belirtilen sürede yani maçın başlama saatine 60 dakika kala hakeme esame listesini göndermezse Mete Kalkavan, bu durumda hiç sahaya dahi çıkmadan mücadeleye dair kararını verebilecek. Bu kararın ne olduğu da da zaten talimatlarça açıkça belirtiliyor. Kalkavan, Beşiktaş’ın sahaya çıkmadığına hükmedip karşılaşmayı tatil ettiğini ilan edecek ve bunu raporuna yazacak.
FENERBAHÇE DE SAHAYA ÇIKMAYABİLİR
BEŞİKTAŞ tarafı esame listesine göndermediği taktirde hakem maçı tatil edeceğinden Fenerbahçeli futbolcuların ısınmak için sahaya çıkmalarına da gerek kalmayacak. Dolayısıyla sarı lacivertli futbolcular, hakemin maça dair kararını soyunma odasındayken öğrenebilecek ve böylece sahaya çıkıma mecburiyeti duymadan stattan ayrılabilecekler.
TFF KARAR İÇİN TOLPANACAK
HAKEM Mete Kalkavan’ın Beşiktaş’ın maça çıkmadığına dair raporu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ulaştıktan sonra nihai karar çıkacak. TFF, yapacağı toplantıda hakemin raporu doğrultusunda karar alacak. Talimatlara göre Beşiktaş, 3-0 hükmen yenik ilan edilecek ve Fenerbahçe finale çıkıp, Akhisar’ın rakipi olacak. TFF’nin ayrıca Beşiktaş’ı gelecek sezon için kupadan men etmesi de bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 57. dakikadan itibaren yeniden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi yine Mete Kalkavan oldu. İki takım arasında oynanan yarı final rövanş maçını Kalkavan yönetmiş ve çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil etme kararı vermişti.
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