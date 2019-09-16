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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Juventus taraftarlarına operasyon

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Juventus taraftarlarına operasyon

İtalyan emniyeti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un taraftar grubu liderlerini çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İtalyan emniyetinin özel soruşturma ve operasyon birimi DIGOS'un, Torino Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Juventus’un taraftar grubu olarak bilinen "Drughi", "Viking", "Nucleo 1985" gibi grupların liderlerini gözaltına aldığı belirtildi.

Söz konusu taraftar gruplarının liderlerinin, Juventus kulübü yetkililerine şantaj yaparak stattan bilet temin etmekten, haraç almaya ve kara para aklamaya yönelik suç örgütü kurmaktan gözaltına alındıkları ifade edildi.

Taraftar gruplarının liderlerinin, Juventus’un stadı Allianz Arena'nın güney kale arkası tribünü başta olmak üzere statta hakimiyet kurma çabasında oldukları ve bu nedenle yöneticilere şantaj yaptıkları aktarıldı.

Söz konusu soruşturma, Juventus’un 2017/2018 sezonu sonunda kulüpten ayrıcalık isteyen bazı taraftar gruplarına yönelik suç duyurusunda bulunmasıyla başlamıştı.

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