Juventus, Maurizio Sarri ile anlaştı
İtalya Serie A'da teknik direktör arayışında olan Juventus, Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile anlaşma aşamasında.
Torino temsilcisi, listesindeki 1 numaralı isim olan Pep Guardiola'dan ret yanıtı almasının ardından İtalyan teknik adama yöneldi.
Sarri'ye senelik yaklaşık 7 milyon Euro'luk 3 senelik kontrat öneren Juve, tecrübeli teknik adamı takımın başına getiriyor.
Napoli ile Serie A'da sıçrama yapan Sarri, Chelsea'yi de UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.
Juventus Maximilliano Allegri'nin ayrılığını açıkladığından bu yana hoca arayışında.
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Sarri daha önce, Chelsea'de gelecek yıl kalacağına inandığını açıklamıştı...
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