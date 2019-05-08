"Jürgen Klopp fantastik birisi"
Jose Mourinho, Klopp’u överek, “Bu başarıyı ancak onun gibi fantastik düşünen biri elde edebilirdi” dedi.
PORTEKİZLİ teknik direktör Jose Mourinho, geri dönüşün mimarının Alman teknik direktör Jürgen Klopp olduğunu söyledi. Meslektaşına övgüler yağdıran Mourinho, “Aslında böyle bir sonuç beklemiyordum. Ama imkânsız bir şey başarılacaksa bunun için doğru adres Anfield. Bu tarihi geri dönüş için tek isim söyleyebilirim size: Jürgen Klopp. Tur taktik veya felsefeyle değil, yürek ve ruhla kazanıldı” dedi. Tüm hocaların genelde yakındığın söyleyen Mourinho, “Sezonda 50-60 maç oynadıkları için yakınıyorlar ama Klopp, eksiklerine rağmen hiçbir zaman mazeret üretmiyor. Bu başarıyı ancak onun gibi fantastik düşünen bir teknik adam elde edebilirdi. Liverpool’un Avrupa şampiyonu olmasına 1 maç kaldı. Klopp’un artık bunu hak ettiğini düşünüyorum” dedi.
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