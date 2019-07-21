"Jübilemde koçum Obradovic olsun"

“Hayatım F.Bahçe’de geçti. Bunun için çok gururluyum. Jübilem için bir konsept düşünüyoruz. Ben erkek takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in bir şekilde bu olayın içerisinde yer almasını istiyorum. Karşı takımın ya da benim koçum olduğu bir maça çıkmak isterim.”

Fenerbahçe tarihine bir efsane daha adını altın harfler ve şampiyonluklarla yazdırdı. Birsel Vardarlı Demirmen’den bahsediyoruz; 13 yılda tam 22 kupa kaldıran (10 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası) Türk basketbolunun büyük kaptanından... 2018-2019 sezonu itibariyle kariyerine Türkiye Ligi şampiyonluğu ve En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüyle nokta koyan Birsel Kaptan, emeklilik kararı sonrası ilk röportajını Hürriyet’e verdi.

O, büyük bir efsane

Kaptan, formanız emekliye ayrılacak. Jübile maçınız için bir plan ya da arzunuz var mı?

Bir konsept düşünüyoruz fakat ne yapacağımız henüz net değil. Ancak ben koç Obradovic’in bir şekilde bu konseptin içinde olmasını arzu ederim. Karşı takımın ya da benim antrenörüm olduğu bir maça çıkmayı çok isterim. Obradovic geldiği sezon çok şaşırmıştım ve çok sevinmiştim. Röportajlarını izlediğimde ve okuduğumda dahi kendimi hep motive ettim. O, büyük bir efsane...

Fener eşittir kazanmak

Peki, ‘Fenerbahçe’ denilince zihniniz ve ruhunuzda ne canlanıyor?

Şampiyonluklar... Buraya gelirken hedefim şampiyon olmaktı. Öteki kulübüm bana yetmiyordu. Aklıma gelen isteği de aslında 13 yılda 10 şampiyonlukla taçlandırdım. Ayrıca, ‘Fenerbahçe’ denilince aklıma kazanmak, hırs, aidiyet geliyor. Hayatım F.Bahçe’de geçti. 13 sezonda her günümde kulübüm vardı. Bundan sonrasında neler olacağını zaman gösterecek ama içimde altyapı ya da üst seviyede antrenörlük yapma arzusu var

Alexvari oyuncu olabilirdim ama...

“Önce tekvando, sonra da futbola yöneldim. Ancak basketbol benim için bir tutku.”

SPOR kariyeriniz nasıl başladı?

İzmirspor’da... Ailem ilk tekvandoya yolladı beni ama 10-15 gün sürdü bu... Sonra futbola yöneldim. Çok iyi de oynardım ama kadın futbol şubesi kapandı. Bu defa basketbola geçtim ve tutkuya dönüştü. Futbolcu olsam herhalde orta sahada oynardım. Alexvari bir oyuncu olurdum diyebilirim (Gülüyor).

Fenerbahçe’nin futboldaki gidişatı için neler söylersiniz?

Geçen sezon kötüydü ama her kötü gidişin çıkışı vardır. Bu çıkış, bu sezon yakalanacak bence.

Avrupa’da sempati duyduğunuz takım ya da oyuncu var mı?

Takım yok ama futbolcu olarak Iniesta... Bir kitabını da okudum Iniesta’nın, çok beğenirim oyun stilini...

" Her gün bir şey öğrendim"

Sizin için yeri özel olan koçlar var mı?

Her antrenörden çok şey öğrendim. ‘Onun yeri özeldir’den ziyade, oynamaktan zevk aldığım isim Yunan koçumuz George Dikeoulakos’tu. Yunan basketbolu ve akıl oyunlarını yaşayıp uygulamak güzeldi. Valerie Garnier da uyumlu bir şekilde iletişimimin güçlü olduğu biriydi.

"Çocuklar mutluluğum"

Birsel Vardarlı Spor Okulu ve BV7 Spor Kulübü oluşumlarınız var. Bunları anlatmak ister misiniz?

5 yıl önce böyle bir işe kalkıştık eşimle... İki senedir hem spor okulu hem kulüp olarak devam ediyoruz. Orada çocuklara bir şeyler öğretebilmek beni çok mutlu ediyor.