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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Juanfran: İstiklâl Marşı'na olan saygıya hayran kaldım

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Juanfran: İstiklâl Marşı'na olan saygıya hayran kaldım

 Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran, sahalara daha güçlü dönmek çok sıkı çalıştığını belirtti.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak sahayı terk eden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juan Francisco Moreno Fuertes, sosyal medyadaki hesabından açıklamada bulundu.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı açıklanan Aytemiz Alanyaspor'un sağ bek oyuncusu Juanfran, bir an önce sahalara dönmeyi arzuladığını bildirdi. Takımıyla başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirten Juanfran, Alanyaspor'la gurur duyduğunu kaydetti.

Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdiğini vurgulayan Juanfran, şunları kaydetti:

"Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden gelenin hepsini sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye’de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımıza eminim."

- Alanyaspor yönetiminden ziyaret

Öte yandan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Lakadamyalı'ya üzerinde ismi yazan 07 numaralı Alanyaspor forması hediye etti.

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