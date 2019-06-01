Jose Sosa geri dönüyor!
Trabzonspor'da forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Jose Sosa'yla ilgili olarak ülkesi Arjantin'den gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.
Ülkede yayın yapan Infocielo adlı medya kuruluşunun resmi internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı habere göre Bordo Mavili yönetim, yıldız futbolcusunu iyi bir teklif gelmesi hâlinde satmayı planlıyor.
Haberde 33 yaşındaki Tangocunun altyapısından yetiştiği Estudiantes'e bu yaz geri dönebileceği belirtilirken bu duruma neden olaraksa Karadeniz ekibinin içinden geçtiği maddi sıkıntılar gösterildi.
Estudiantes'in Sosa'yı uzun bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı hatırlatılırken Trabzonspor kulübünün de geçmişteki tavrının aksine bu defa gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu kaydedildi.
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