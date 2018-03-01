Jose Sosa Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte yanıtı...
Trabzonspor'un büyük umutlar beslediği Jose Sosa, Beşiktaş maçında sahada olmak için elinden geleni yapıyor.
Arjantinli 10 numara Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanarak, eski takımına karşı çok farklı bir performans ortaya koymak istiyor
Sezonun ikinci yarısıyla birlikte takımdaki görev ve sorumlulukları artan, performansını da her geçen gün yukarı çeken Jose Sosa, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı çalışacak olan Arjantinli 10 numaranın maça kadar tam hazır hale gelmek için verilen programı harfiyen uyguladığı ve özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Kritik karşılaşma öncesi eşini de Trabzon'a getiren Sosa, bir dönem formasını giydiği Kartal'a karşı bordo-mavilileri sırtlamak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da özel olarak görüştüğü ve Beşiktaş derbisinde farklı sorumluluklar yüklediği Sosa'ya, kendisine duydukları güveni vurguladı.
İDMANA ÇIKMADI
Karadeniz ekibi, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Abdurrahim, Arda, Burak, Mustafa Akbaş ve Esteban katılmadı.
Hafif sakatlığı bulunan Castillo ise takımdan ayrı koştu. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu arada idmana çıkmayan Sosa'nın kasığında ve ayak bileğinde son Aytemiz Alanyaspor maçından kalan bir ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı belirtildi.
İki farklı sakatlığı bulunan Sosa'nın Beşiktaş derbisine kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.(Fotomaç)
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