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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
23.03.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Jose Mourinho açıkladı! 1 numara olacak...

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Jose Mourinho açıkladı! 1 numara olacak...

Jose Mourinho'ya göre, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin koltuğunu yakın gelecekte Kylian Mbappe kapacak.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, çalıştıracağı yeni takımı bekliyor. Fransa Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Portekizli teknik adam, kariyerindeki kupalara yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanacağı bir kulüpte yer almak istediğini vurgulayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Önümüzdeki sezon üst seviyede yarışın içinde olmak istiyorum. Üçüncü Şampiyonlar Ligi'mi kazanırsam bu harika olur" diye konuştu.

Daha önce çalıştığı bir ülkeye gidebileceğini söyleyen Mourinho, "Çalıştığım her ülkede çok mutluydum ve bunlardan birinde çalışabilirim veya daha önemli bir şey denerim. Beşinci ülkeye gidip daha öncekilerde yaptığım gibi oradaki tüm kupaları kazanırım" dedi.

İngiliz takımlarının çok güçlü olduğunu söyleyen Mou, Manchester City'yi örnek gösterdi. Yapılan yatırımın ciddiyetine vurgu yapan ünlü teknik adam, tecrübeli futbolcularla yetenekli futbolcuların bir arada bulunduğu muhteşem bir yapının olduğunu belirtti.

Dünya futbolunun yeni yıldızı Kylian Mbappe'yi göklere çıkaran Portekizli, "Bir dahaki aşamaya geçmek için bekliyor. Büyük canavarlar (Messi, Ronaldo) futbolu bıraktıktan sonra yerlerini o alacak. Şu an sadece bekliyor"

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Jose Mourinho açıkladı 1 numara olacak...

 

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