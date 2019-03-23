Jose Mourinho açıkladı! 1 numara olacak...
Jose Mourinho'ya göre, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin koltuğunu yakın gelecekte Kylian Mbappe kapacak.
Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, çalıştıracağı yeni takımı bekliyor. Fransa Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Portekizli teknik adam, kariyerindeki kupalara yenilerini eklemek istediğini söyledi.
Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanacağı bir kulüpte yer almak istediğini vurgulayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Önümüzdeki sezon üst seviyede yarışın içinde olmak istiyorum. Üçüncü Şampiyonlar Ligi'mi kazanırsam bu harika olur" diye konuştu.
Daha önce çalıştığı bir ülkeye gidebileceğini söyleyen Mourinho, "Çalıştığım her ülkede çok mutluydum ve bunlardan birinde çalışabilirim veya daha önemli bir şey denerim. Beşinci ülkeye gidip daha öncekilerde yaptığım gibi oradaki tüm kupaları kazanırım" dedi.
İngiliz takımlarının çok güçlü olduğunu söyleyen Mou, Manchester City'yi örnek gösterdi. Yapılan yatırımın ciddiyetine vurgu yapan ünlü teknik adam, tecrübeli futbolcularla yetenekli futbolcuların bir arada bulunduğu muhteşem bir yapının olduğunu belirtti.
Dünya futbolunun yeni yıldızı Kylian Mbappe'yi göklere çıkaran Portekizli, "Bir dahaki aşamaya geçmek için bekliyor. Büyük canavarlar (Messi, Ronaldo) futbolu bıraktıktan sonra yerlerini o alacak. Şu an sadece bekliyor"
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