Jose Mourinho 2020'ye kadar Manchester United'da

Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Kırmızı Şeytanlar, resmi siteden haberi paylaşırken, Portekizli çalıştırıcının şu ifadelerine yer verildi:

"Manchester United'ın menajeri olduğum için gurur duyuyorum. Kulüp sahiplerine ve Bay Woodward'a çalışmamın ve aidiyetimin karşılığını verdikleri için teşekkür ederim. Bu kulübün geleceği için doğru teknik adam olduğuma inandıkları için kıvanç duyuyorum"

Yüksek standartlarda oynadık ve 1 sezonda 3 kupa sahibi olduk. Manchester United'da ihtişamlı ve başarılı bir gelecek inşa ediyoruz. Elbette teknik ekibime ve oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Onlarım yardımı ve arkadaşlığı olmasa böyle bir şey gerçekleşmezdi. Oyuncularımı seviyorum ve onlarla beraber 3 yıl daha geçirecek olmamız benim içim memnuniyet verici."

"Beni evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlara da teşekkür etmeden geçemem. Tekrar ediyorum. Manchester United menajeri olmak her gün gurur duyulacak bir şey ve çok mutluyum."