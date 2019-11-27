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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Jose Bordalas: Karşımızda büyük bir takım var

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Jose Bordalas: Karşımızda büyük bir takım var

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Futbol kolay değil. Futbolda her zaman iki ihtimal var. Önümüzde zor bir maç var. Kolay değil oynadıktan sonra göreceğiz. Karşımızda büyük bir takım var. Oldukça hırslıyız, iki takım içinde önemli bir maç olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5’inci maçında yarın Trabzonspor'la karşılacak İspanya ekibi Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas ve futbolcu David Timor, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile oynayacakları müsabakanın kolay olmayacağını söyleyen Jose Bordalas, “Tabi ki bu kolay bir maç olmayacak. Futbol kolay değil. Futbolda her zaman iki ihtimal var. Önümüzde zor bir maç var. Kolay değil oynadıktan sonra göreceğiz. Karşımızda büyük bir takım var. Rakibimizin, türkiye ligindeki yeri çok iyi. Kupaya da çok yakın durumda. Her bir futbolcusu ayrı ayrı yeteneklere sahip. Güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Avrupa liginde kazanmak zaten çok zor ancak takımın morali gayet yerinde. Evimizde oynadığımız son maçı da düşünürsek güzel bir lig oluyor. Şu an takımın kendine güveni oldukça yerinde. Bu da son şansımız, kolay olmayacak ama takım gayet moralli bir şekilde geldi. Yarın da yine bir zafer kazanacağımızı umuyoruz. Oldukça hırslıyız. İki takım içinde önemli bir maç olacak. Uzun bir yoldan ageldik maç yorgunuyuz ama elimizden geleni yapacağız" dedi.

Futbolcu David Timor ise, “Önümüzdeki iki maç da çok önemli. Avrupa ligi hiç kolay değil. Önemli maçlar bizi bekliyor. Son üç maç oynadım. Tabi ki de rotasyonlar ihtiyaç sebebi ile doğuyor. Yarın önemli bir maçımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Getafe, yarın Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını düzenlenen basın toplantısının ardından Şenol Güneş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

 

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