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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Jose Antonio Reyes kimdir, kaç yaşındaydı?

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Jose Antonio Reyes kimdir, kaç yaşındaydı?

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray 2011 yılında Jose Antonio Reye ile transfer görüşmelerinde bulunmuş ancak sonuçlandıramamıştı. İşte, genç yaşta hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'in hayatına dair bilgiler

1 Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Jose Antonio Reyes, futbola 10 yaşında Sevilla'da başladı. Reyes, 2004'te Arsenal kulübüne kendi tarihinin rekor ücreti olan 17.5 milyon sterline transfer oldu. Daha sonra, Julio Baptista ile takas edilerek Real Madrid'e geçti. Jose Antonio Reyes, son olarak 9,2 milyon euro karşılığında Atlético Madrid'e transfer oldu. Sonra Benfica kulübüne kiralandı ve Atletico Madrid'e döndü. 1 Ocak 2012 tarihinde eski takımı Sevilla'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu ve bu kulüpte 2016-2017 sezonunun sonuna kadar forma giydi. Sevilla'daki ikinci döneminin ardından Espanyol'a transfer olan Reyes 2017-2018 sezonunun devre arasında La Liga 2'deki Cordoba'ya transfer oldu ve sezon sonuna kadar burada kaldı. 1 Temmuz 2018 tarihinde Çin'in Xinjiang Tianshan Leopard FC kulübüne transfer oldu.

Millî takım ile ilk maçına 20 yaşındayken çıktı. İlk maçında antrenörü Iñaki Sáez'di.

21 kez İspanya U-16, İspanya U-19 ve İspanya U-21 millî takımlarının formasını giyen Reyes,21 defa İspanya A millî takım formasıyla sahaya çıkmıştır. A millî takımdaki maçlarda toplam 4 gol ile ülkesine katkı sağlamıştır.

 

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