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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün

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Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün

Türkiye Jokey Kulübü’nün bünyesinde 1985 yılından beri hizmet veren ve Türkiye’de geleceğin şampiyon jokeylerini yetiştiren tek okul olma özelliğini taşıyan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’ne başvurular 31 Temmuz’da sona eriyor.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bulunan okulda, prestijli bir meslek, güzel bir gelecek sahibi olmak isteyen adaylar, yapılan seçmelerin ardından 2 yıl süreli ve yatılı olarak, tüm eğitim masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

Başvuru yapabilmek için 17 yaşından gün almamış adayların, 30 – 45 kg ağırlığı arasında ve boylarının 130 – 165 cm arasında olmalarının yanı sıra İlköğretimin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3. kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olma zorunluluğu bulunuyor.

Geleceğin şampiyon jokeyleri olmak isteyen kursiyerler, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar İstanbul’daki Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’ne hafta içi, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa’daki Hipodrom Müdürlüklerine haftanın tüm günü başvuru yapabilecekler.

Gençlerin önünde gelecek yıllarda örnek aldığı şampiyon jokeylerin yerinde olabilmek için büyük fırsat var. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgilere Türkiye Jokey Kulübü’nün resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

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