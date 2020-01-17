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GeriFutbol Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı!

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidika'nın lisansını çıktı!

Galatasaray, devre arasında transfer ettiği Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.

Sarı kırmızı ekip; Martin Linnes, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun ardından Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.

Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.

Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidikanın lisansını çıktı

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