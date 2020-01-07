AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 23:12,
Jeremy Bokila resmen Keçiörengücü'nde!
TFF 1. Lig'in ilk yarısını 3. sırada bitiren Keçiörengücü, Demokratik Kongolu santrfor Jeremy Bokila'yı transfer etti.
TFF 1. Lig'in ilk yarısını 3. sırada bitiren Keçiörengücü, Demokratik Kongolu santrfor Jeremy Bokila'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
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