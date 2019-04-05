Jasikevicius: Obradovic umrumda değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJasikevicius: Obradovic umrumda değil
GeriFutbol Jasikevicius: Obradovic umrumda değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena
05.04.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Jasikevicius: Obradovic umrumda değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jasikevicius: Obradovic umrumda değil

Zalgiris Kaunas'ta kısıtlı bütçeye rağmen harika işler çıkaran Litvanyalı antrenör Sarunas Jasikevicius, Real Madrid'i yenip Play-Off biletini elde ettikleri zaferin sonrasında bir muhabirin "Obradovic sizin için özel bir anlam ifade ediyor mu?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

THY Euroleague'de Real Madrid'i mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde edip Play-Off'ta Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hak kazanan Zalgiris Kaunas cephesi çok mutlu....

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, şu an için rakiplerini düşünmediklerini söyledi.

"Fenerbahçe eşleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Şu an Fenerbahçe'yi düşünmüyorum. Sadece bu zaferi Madrid'de nasıl kutlayacağımızı düşünüyorum" cevabını veren başarılı antrenör, Obradovic'le ilgili de güldüren bir açıklama yaptı.

Yıllar boyu Panathinaikos'ta Obradovic'in antrenörlüğünde takımın oyun kurucusu olarak görev yapan ve Sırp antrenörü her fırsatta öven Sarunas Jasikevicius, bir muhabirin "Obradovic... Sizin için özel bir anlam ifade ediyor mu?" sorusuna gülerek "Hayır, kendisi umurumda değil." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Jasikevicius: Obradovic umrumda değil

Galatasaray'ın ilk transferi Ryan Babel!

Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimize güveniyoruz

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris Kaunas oldu