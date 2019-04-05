Jasikevicius: Obradovic umrumda değil
Zalgiris Kaunas'ta kısıtlı bütçeye rağmen harika işler çıkaran Litvanyalı antrenör Sarunas Jasikevicius, Real Madrid'i yenip Play-Off biletini elde ettikleri zaferin sonrasında bir muhabirin "Obradovic sizin için özel bir anlam ifade ediyor mu?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
THY Euroleague'de Real Madrid'i mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde edip Play-Off'ta Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hak kazanan Zalgiris Kaunas cephesi çok mutlu....
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, şu an için rakiplerini düşünmediklerini söyledi.
"Fenerbahçe eşleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Şu an Fenerbahçe'yi düşünmüyorum. Sadece bu zaferi Madrid'de nasıl kutlayacağımızı düşünüyorum" cevabını veren başarılı antrenör, Obradovic'le ilgili de güldüren bir açıklama yaptı.
Yıllar boyu Panathinaikos'ta Obradovic'in antrenörlüğünde takımın oyun kurucusu olarak görev yapan ve Sırp antrenörü her fırsatta öven Sarunas Jasikevicius, bir muhabirin "Obradovic... Sizin için özel bir anlam ifade ediyor mu?" sorusuna gülerek "Hayır, kendisi umurumda değil." şeklinde esprili bir yanıt verdi.
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