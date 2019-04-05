Stephen Curry 2 bin 469 üçlüğü görmeden atmış
NBA oyuncusu Stephen Curry, üç sayı atış yüzdesinde ciddi düşüş yaşamasının ardından çözümü ‘kontakt lens’ takmakta buldu.
Golden State Warriors’un oyun kurucusu Curry, şubat ayında oynadığı maçlarda 135 şuttan sadece 51’inde isabet sağlamıştı. Gözünde doğuştan ‘Keratokonus’ hastalığı (kornea incelmesi) bulunan Curry’nin bu dönemde maçlarda ciddi bir görüş kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
Şubat ayındaki All-Star arasından sonra yüzde 36’ya kadar düşen üç sayı isabet oranı lens taktıktan sonra tekrar yüzde 50’ye yaklaşmış durumda. Kariyeri boyunca 2469 üçlük atan Curry, “Sanki bütün dünya gözümün önünde belirdi” dedi.
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