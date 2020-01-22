Japonya’da evin hazır Loris Karius!

Karius'un yaptığı hataların ünü Türkiye ve Avrupa sınırlarını aştı Japonya'ya kadar uzandı.

Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu Japon Football Tribe sitesi tarafından haber yapıldı.

Karius'un Japon kadın hayranları ise Alman kalecinin Japon Ligine transfer olması için kampanya başattı.

"Türkler istemiyorsa, Japonya'da evin hazır" mesajlarıyla Karius'u ülkelerine davet ettiler. (Fotomaç)





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