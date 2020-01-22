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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Japonya’da evin hazır Loris Karius!

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Beşiktaş taraftarlarının yaptığı hatalar nedeniyle büyük tepki gösterdiği Alman file bekçisi Loris Karius, Japonya'da da gündeme oturdu.

Karius'un yaptığı hataların ünü Türkiye ve Avrupa sınırlarını aştı Japonya'ya kadar uzandı.

Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu Japon Football Tribe sitesi tarafından haber yapıldı.

Karius'un Japon kadın hayranları ise Alman kalecinin Japon Ligine transfer olması için kampanya başattı.

"Türkler istemiyorsa, Japonya'da evin hazır" mesajlarıyla Karius'u ülkelerine davet ettiler. (Fotomaç)

Japonya’da evin hazır Loris Karius

Japonya’da evin hazır Loris Karius

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