Japonya - Bolivya (CANLI)
Japonya Milli Takımı hazırlık maçında Bolivya ile karşı karşıya geliyor.
Japonya'nın Kobe şehrindeki Noevir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak aktarıyoruz...
Oynadığı son iki karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Japonya'da, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden kadroya çağırılan Shinji Kagawa sahaya ilk 11'de çıkacak.
Konuk ekip Bolivya ise oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik iki yenilgi elde etti.
İLK 11'LER
Japonya: D. Schmidt, Koki Anzai, S. Hatanaka, G. Miura, D. Nishi, K. Hashimoto, Y. Kobayashi, T. Inui, Shinji Kagawa, T. Usami, D. Kamada
Bolivya: C. Lampe, D. Bejarano, R. Fernández, L. Haquin, A. Jusino, R. Castro, L. Vargas, R. Ramallo, L. Vaca, L. Justiniano, G. Álvarez
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