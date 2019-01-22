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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Depo Photos
22.01.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Janssen satış listesinde! Bonservis bedeli...

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Janssen satış listesinde! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ama sakatlığı sonrası eski formuna bir türlü dönemeyen Vincent Janssen, bu sezon Tottenham formasıyla da hiç resmi maça çıkamadı.

The Telegraph'ın haberine göre başkan Daniel Levy, zararına da olsa Vincent Janssen'i elden çıkarmak istiyor.

2016'da 17 milyon Sterlin karşılığında AZ Alkmaar'dan gelen Hollandalı golcü, Londra ekibinde 39 maçta süre alıp sadece 10 gole katkı (6 gol - 4 asist) yapabildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Janssen, sakatlığı sebebiyle ligde 13 maç üst üste kaçırmış, sadece 16 maçta forma şansı bulup 4 gol atabilmişti.

Bu sezona da sakat giren Vincent Janssen, son haftalarda U23 takımıyla form tutmaya başladı ve 3 maçta 1 gol, 3 asistle oynayarak maç kondisyonunu arttırdı.

12 milyon Sterlin civarında bir teklif gelirse hemen elden çıkarılacağı konuşulan golcü futbolcu için, başkan Levy'nin beklentilerini iyice düşürdüğü ve 5 milyon Sterlin'e de 'tamam' diyeceği iddia edildi.

Harry Kane'in sakatlığına ve Son Heung-min'in milli takımda olmasına rağmen Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer almayan Janssen, kiralık gitmektense bonservisiyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

The Telegraph'ın iddasına göre Hollandalı golcü; kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Çin'deki ya da Amerika'daki kulüplerden gelebilecek tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.

Janssen'in takımı Tottenham, ligde bu hafta Fulham'ı yenmişti...

Fulham 1-2 Tottenham (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham'ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı. Fulham'ın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı. Puanını 56'ya çıkaran Manchester City, lider Liverpool ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3. sıradaki Tottenham ise puanını 51'e yükseltti.
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