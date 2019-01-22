Janssen satış listesinde! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ama sakatlığı sonrası eski formuna bir türlü dönemeyen Vincent Janssen, bu sezon Tottenham formasıyla da hiç resmi maça çıkamadı.
The Telegraph'ın haberine göre başkan Daniel Levy, zararına da olsa Vincent Janssen'i elden çıkarmak istiyor.
2016'da 17 milyon Sterlin karşılığında AZ Alkmaar'dan gelen Hollandalı golcü, Londra ekibinde 39 maçta süre alıp sadece 10 gole katkı (6 gol - 4 asist) yapabildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Janssen, sakatlığı sebebiyle ligde 13 maç üst üste kaçırmış, sadece 16 maçta forma şansı bulup 4 gol atabilmişti.
Bu sezona da sakat giren Vincent Janssen, son haftalarda U23 takımıyla form tutmaya başladı ve 3 maçta 1 gol, 3 asistle oynayarak maç kondisyonunu arttırdı.
12 milyon Sterlin civarında bir teklif gelirse hemen elden çıkarılacağı konuşulan golcü futbolcu için, başkan Levy'nin beklentilerini iyice düşürdüğü ve 5 milyon Sterlin'e de 'tamam' diyeceği iddia edildi.
Harry Kane'in sakatlığına ve Son Heung-min'in milli takımda olmasına rağmen Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer almayan Janssen, kiralık gitmektense bonservisiyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
The Telegraph'ın iddasına göre Hollandalı golcü; kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Çin'deki ya da Amerika'daki kulüplerden gelebilecek tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.
Janssen'in takımı Tottenham, ligde bu hafta Fulham'ı yenmişti...
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