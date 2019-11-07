Jan Olde Riekerink FC Cape Town City'de
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.
Ajax ve Porto'da yardımcı antrenör görevlerinde bulunan Riekerink, ilk ciddi A takım kulüp teknik direktörlüğünü Galatasaray'da yaşamıştı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle