Jan Oblak için dudak uçuklatan teklif!
Fransız devi Paris Saint Germain'in Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ı kadrosuna katmak için dev bir meblağı gözden çıkardığı öne sürüldü.
Bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla giren ancak turnuvaya henüz ikinci turda veda eden Paris Saint Germain'in Atletico Madrid'in file bekçisi Jan Oblak'ı gözüne kestirdiği iddia edildi.
Fransız basınından RMC'nin haberine göre geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bedelle Neymar'ı kadrosuna katan PSG bu kez de bir başka transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor.
Haberde PSG yönetiminin Oblak'ı alabilmek için Sloven eldivenin sözleşmesindeki 100 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. PSG, söz konusu transferi gerçekleştirirse Oblak da tarihin en pahalı kalecisi olacak. (Fanatik)
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