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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.11.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Jan Kozak: "Her puan çok önemli, buraya kazanmak için geldik"

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Jan Kozak: "Her puan çok önemli, buraya kazanmak için geldik"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Jan Kozak, karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Kozak, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında, "Her puan çok önemli, buraya kazanmak için geldik. Buna göre oyunumuzu oynayacağız" dedi.

Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Kozak, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki başarılı performansı konusunda, "Bizim işimiz maçları takip etmek ve onları analiz etmek. Beşiktaş'ın 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldığından haberimiz var. Çok daha iyi organize oynamaya başladılar. Yarın daha zor bir maça çıkacağız, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Jurij Medvedev'in kadroda yer almadığını hatırlatan Kozak, bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına son çalışmanın ardından karar vereceğini dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yarınki karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine Kozak, şunları söyledi:

"Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız."

Siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarının ve Vodafone Park'taki atmosferin takımı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya Kozak, "Her oyuncunun kendi performansına odaklanıp oynaması lazım. Devre arasında da kendileriyle konuşacağım. Yarın umarım çok taraftar gelir, stat dolar. Güzel atmosfer olduğunda güzel oyun olur." yanıtını verdi.

Slovan Bratislava'nın savunma oyuncusu Myenty Abena ise yarın için her şeye hazırlıklı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Vodafone Park'taki atmosfer konusunda bilgim vardı. Saha da çok güzel, stadın akustiği de güzel. Yarın göreceğiz. Futbolda inancını kaybetmemek lazım. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız." 

 

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