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GeriBasketbol James Nunnally, Fenerbahçe'ye döndü! | Son dakika transfer haberleri
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Basketbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

James Nunnally, Fenerbahçe'ye döndü! | Son dakika transfer haberleri

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James Nunnally, Fenerbahçe'ye döndü! | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally ile anlaştı.

Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally ile tekrar anlaştı.

Nunnally, sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko forması giyecek.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonu olduğu dönem takımın bir parçasıydı. ABD'li basketbolcu, bir süredir kariyerini Çin'de sürdürüyordu.

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