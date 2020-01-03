James Nunnally, Fenerbahçe'ye döndü! | Son dakika transfer haberleri

Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally ile tekrar anlaştı.

Nunnally, sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko forması giyecek.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonu olduğu dönem takımın bir parçasıydı. ABD'li basketbolcu, bir süredir kariyerini Çin'de sürdürüyordu.

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