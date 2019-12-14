MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleriİzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..."
GeriBasketbol İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
14.12.2019 - 17:59, Son Güncelleme:

İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 "Hayalsiz çocuk kalmasın..."

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 85-66 yendi. İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneğinin ortaklığıyla düzenlenen "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında maç öncesi taraftarlar, getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tahsin Kuzu, İzel Deniz Pehlivan, Burak Yılmaz

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Talbert 4, Williams 31, Gizem Yavuz 10, Grigalauskyte 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Cado 13, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 15, Ayşe Cora 4, Olcay Çakır Turgut 11, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 21, Zandalasini 14, Stokes 14, Anna Cruz

1. Periyot: 20-25
Devre: 30-42
3. Periyot: 49-63

"Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında maç öncesi taraftarlar, getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı.

Oyuncaklar, Kocaeli'nin şehir merkezine uzak okullarında okuyan ve oyuncak alma imkanı bulunmayan çocuklara hediye edilecek.

İzmit Belediyespor: 66 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 85 Hayalsiz çocuk kalmasın...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle