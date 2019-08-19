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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.08.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı

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İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda İzmir'i temsil eden 3 takımdan yalnızca Menemenspor ilk haftayı 3 puanla geçti.

TFF 1. Lig'de bu sezon İzmir'i temsil eden Altay, Altınordu ve Menemenspor'dan sadece ligin yeni ekibi Menemenspor ilk haftayı galibiyetle tamamladı. 

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in açılış maçında deplasmanda Giresunspor'a konuk olan Menemenspor, Taşkın Çalış ve Halil İbrahim Sönmez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Menemenspor'da Taşkın Çalış, 1. Lig'deki ilk maçında gol atarken, Halil İbrahim Sönmez de 1. Lig'deki 17. karşılaşmasında 3. golüne imza attı. 

Menemenspor ligin ikinci haftasında Menemen İlçe Stadı'nda çalışmalar bitmediği için 25 Ağustos Pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u konuk edecek. 

- Altınordu direkleri geçemedi 

Geçen sezon play-off'a kalma şansını son maçta kaybeden Altınordu, 2019-2020 sezonuna Hatayspor mağlubiyetiyle başladı. Antakya Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşamda 2 topu direkten dönen Altınordu, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. 

İzmir temsilcisinde kaleci Erhan Erentürk Altınordu formasıyla ilk kez 1. Lig'de yer aldı. 24 yaşındaki kaleci 1. Lig'de en son 2015-2016 sezonunda Karşıyaka formasıyla Altınordu'ya karşı mücadele etmişti. 

Altınordu'da Kahraman Demirtaş, 19 yaşındaki Egehan Gök, 16 yaşındaki Ravil Tagir ve 15 yaşındaki Burak İnce ilk kez 1. Lig'de forma giydi.

Geçen sezonu Afjet Afyonspor'da tamamlayan Ersel Aslıyüksek de yeni takımıyla ilk maçına çıktı. 

Altınordu ikinci haftada 24 Ağustos Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. 

- Eksik Altay, Ümraniyespor'a mağlup oldu 

Altay, Özgür Özkaya'nın 37. dakikada kırmızı kart gördüğü 1-0 geriye düşmesine rağmen 1-1'lik eşitliği yakaladığı müsabakada Ümraniyespor'a 80. dakikadan sonra yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. 

Geçen sezonu 9 golle tamamlayan Leandro Kappel, bu sezona da golle başlamasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi. 

Siyah-beyazlı ekip gelecek hafta 26 Ağustos Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak.

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