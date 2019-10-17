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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

İzmir'de ilklerin derbisi! Altınordu, Altay'a karşı...

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İzmir'de ilklerin derbisi! Altınordu, Altay'a karşı...

TFF 1. Lig’de pazar günü oynanacak "Altınordu-Altay" derbisinde iki takımdan da bazı futbolcular ilk kez iki köklü kulüp arasındaki tarihi rekabette boy gösterecek.

Ev sahibi konumundaki Altınordu’da ikinci sezonunu geçiren ancak bu yıl eldivenleri devralan kaleci Erhan, kırmızı-lacivertli formayla futbola başladığı Altay’a karşı ilk maçına çıkacak.

Erhan, daha önce 2017-18 sezonunda Karşıyaka’da görev yaparken Altay derbisinde forma giymişti.

Rakip forvetlere gol izni vermemeye çalışacak Erhan’ın yanı sıra altyapıdan yetişen stoper Ravil ve forvet Fatih ile bu sezon takıma katılan sol bek Ufuk, kanat oyuncusu Ersel, golcü Yasin gibi isimlerin ilk defa derbi heyecanı yaşaması bekleniyor.

Altay’da ise kaleci Emre, Altınordu karşısında derbi siftahı yapacak.

Geçen sezonki Altınordu derbilerinin birinde yedek soyunan, diğerinde ise kadroda yer bulamayan Emre, bu yıl son maçlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

Siyah-beyazlılarda Emre’nin yanı sıra sezon başında transfer edilen stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan, ön libero Deniz, orta saha oyuncusu Yılmaz ve kanat oyuncusu Leandrinho gibi isimlerin de derbide şans bularak bu heyecana ortak olması bekleniyor.

Altaylı Deniz, 2017-18 sezonunda formasını giydiği Altınordu’ya bu kez rakip olacak.

Altınordu’nun ev sahipliğindeki İzmir derbisinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın maraton tribünü Altay taraftarına tahsis edilmişti.

İzmirde ilklerin derbisi Altınordu, Altaya karşı...

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