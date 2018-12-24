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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.12.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

İzmir'de gol sesi çıkmadı!

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İzmir'de gol sesi çıkmadı!

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının kapanış maçında Altınordu evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkaran Altınordu devre arasına 26 puanla 8'inci sırada, Giresunspor ise 19 puanla 13'üncü sırada girdi.

6'ncı dakikada ev sahibi ekip atağında soldan Yusuf'un ortasında kaleci Kayacan'ın çeldiği topu ceza sahasında önünde bulan Alican gelişine vurdu, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
24'üncü dakikada Giresunspor'dan Azza sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce topu kornere tokatladı.
30'uncu dakikada Altınordu atağında soldan Yusuf kesti, ceza sahasında Kadir kafayı çaktı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.
52'nci dakikada Kerim'in sağdan ortasında kale önünde Muhammed topa ayak koydu, top az farkla üstten dışarı çıktı.
53'üncü dakikada sol çaprazdan Yusuf'un sert şutunda kaleci gole izin vermedi.
69'uncu dakikada sol çizgiden ceza sahasına sokulan Muhammed yerden çıkardı. Anıl'ın müsait durumdaki vuruşunda top kaleyi bulmadı.
78'inci dakikada konuk ekip kontratağında Emre Uğur sağ çaprazdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Erce topu bloke etti. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyence müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.

STAT: Bornova
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Cemal Bingül (xx), Vural Gül (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Sinan (xx), Hasan (xx), Yusuf (x), Berkay Samancı (xx), Alican (x) (Dk. 58 Deniz x), Muhammed (x), Berkay Görmez (xx) (Dk. 78 Atakan x), Sefa (x), Kadir (xx) (Dk. 46 Anıl x)
GİRESUNSPOR: Kayacan (xx) - Emre Uğur (x), Uğur Arslan (xx), Çağlar (xx), Hüsamettin (x), Alperen (xx), Ferhat (xx), Bahadır (x) (Dk. 90+1 Kağan), Husmani (xx), Volkan (xx), Azza (x) Dk. 86 Dauda)
SARI KARTLAR: Berkay Samancı (Altınordu), Azza, Husmani (Giresunspor)

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