İzmir Wings For Life World Run'a hazır
Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için dünya genelinde 12 farklı şehirde aynı anda koşulacak Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, 6 Mayıs'ta İzmir’de düzenlenecek.
Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu, ünlü sanatçı Mirkelam, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ve Engelsizmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem’in katılımıyla gerçekleştirilen basın davetinde kamuoyuna tanıtıldı.
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