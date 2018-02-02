İtalyan futbolunda seçim kaosu
İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) başkanlığına geçici olarak Roberto Fabbricini atandı.
Pazartesi günü yapılan ve üç adayın yarıştığı federasyon başkanlığı seçimlerinde, adayların dört tur sonunda yeterli çoğunluğu elde edememesi üzerine ülkedeki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu İtalya Olimpiyat Komitesi (CONI) duruma el koydu.
Giovanni Malago başkanlığında toplanan ve federasyonda yaşanan son gelişmeleri masaya yatıran komite, yeni başkanı seçilene kadar futbol federasyonunun başına CONI Genel Sekreteri Roberto Fabbricini'nin getirilmesini kararlaştırdı.
Genel sekreterlik görevini 5 yıldır yürüten Fabbricini'nin yardımcılıklarını Milan'ın efsanevi futbolcularından Alessandro Costacurta ile Angelo Clarizia yapacak.
FIFA 2018 Dünya Kupası'na gitmek için mücadele eden İtalya'nın play-off turunda İsveç'e elenmesi üzerine futbol federasyonu başkanı Carlo Tavecchio görevinden istifa etmişti.
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