İtalyan devleri Balotelli'nin peşinde! 100 milyon Euro...
Şimdilerde Nice forması giyen Mario Balotelli hakkında menajeri Mino Raiola gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.
İtalyan santrfor hakkında konuşan ünlü menajer, oyuncusunun geleceğine yönelik flaş sözler söyledi.
"İtalya'da Balotelli 1 numara ve değeri 100 milyon euro (470 milyon TL)." diyen Raiola, oyuncusunun transferiyle ilgili Avrupa'nın pek çok dev kulübüyle görüşme hâlinde olduğunu belirtti.
Raiola, görüştüğü kulüpler arasında Juventus, Roma, Napoli ve Inter'in bulunduğunu ifade etti. (Fanatik)
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