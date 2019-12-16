İtalya Serie A'da pazartesi ateşi! iddaa'da hem Tek Maç, hem de Canlı Bahis...

CAGLIARI - LAZIO

Cagliari'de kaleci Robin Olsen ve orta sahadan Marko Rog cezalı, eldivenler Rafael'e emanet olacak.

Savunmadan tecrübeli isim Luca Ceppitelli ile orta saha alternatiflerinden Lucas Castro ise sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek.

Lazio cephesine döndüğümüzde Lukaku, Vavro ve Gabarron'un henüz iyileşmediğini görüyoruz.

Ligde üst üste 7 maç kazanan başkent ekibi, puan cetvelinde 3. sıraya kadar tırmandı. Sezonun ilk 2 maçının kaybettikten sonra bir daha yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi Cagliari ise an itibariyle 5. sırada bulunuyor.

Sardegna Arena'da oynanan son 3 lig maçında 19 gol izledik, Cagliari 9 puanı cebe attı!

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- İki takım arasında oynanan son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, son 3 lig maçında ise karşılıklı gol izledik.

- Evinde oynadığı son 4 lig maçını kazanan Cagliari bir tarafta, son 7 lig maçında firesiz 21 puan toplayan Lazio diğer tarafta!

- 10 gollü Joao Pedro ev sahibinin en büyük gol silahı. Deplasman ekibinde ise 17 gollü ciro Immobile ön planda olacak...

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Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %60'a yakını karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor ve "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda.

İkinci sırada ise "Lazio" galibiyetini görüyoruz! Kuponlarında bu maç olanların %10'a yakını deplasman tarafında yerini almış...

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Lazio’nun Avrupa Ligi'ne vedası takım içinde moralsizlik yaratmaz. Dinamik bir ekip olduklarını Juventus karşısındaki galibiyetle görmüştük. Ligde 7 maçtır kazanıyorlar ve bu süreçte gollü galibiyetlere imza attılar.

Benzer özellikler taşıyan Cagliari’nin en büyük sıkıntısı agresiflik. Oyuncuların kart görme olasılıkları yüksek. Fakat bu agresiflik oyun temposuna ayrı bir katkı sağlıyor. Maran’ın bu durumu iyi organize ettiğini düşünüyorum. Lazio’da önemli bir eksik bulunmuyor.

Ofansif oyunda benzerlikler taşıyan iki takımın mücadelesinde gol bahisleri değerli. Öncelikli tercihim "KG VAR" bahsinden yana olacak.

Taraf bahsinde ise önemli eksikleri olan Cagliari karşısında Lazio’yu avantajlı görüyorum.

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