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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

İtalya, Euro 2020'yi garantilemek için sahada! iddaa'da oynanması gereken...

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İtalya, Euro 2020'yi garantilemek için sahada! iddaa'da oynanması gereken...

Euro 2020 Elemelerinde J Grubu’nda mücadele eden İtalya ve Yunanistan, Roma Olimpiyat Stadı’nda puan mücadelesine çıkarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

İTALYA - YUNANİSTAN

Zorlansa da eylül ayını ikide iki ile kapayan İtalya, kayıpsız zirvede yer alıyor.

Bu maçtaki rakibi Yunanistan ile haziran ayında karşılaşan Gök Mavililer, ilk yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı almasını bilmişti.

Bu maçı kazandığı taktirde Euro 2020 finallerine katılmayı garantileyecek olan İtalyanlar, beraberlik halinde ise Bosna Hersek’in kazanamaması ve Ermenistan’ın beraberliği halinde de yine Euro 2020 finallerini garantileyecek.

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Inter’li Stefano Sensi bu maçta yok.

Grup maçlarına Liechtenstein deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Yunanistan, sonraki 5 maçta sadece 2 puan çıkarabildi ve grupta sondan ikinci sırada yer alıyor. Özellikle evlerinde Ermenistan ve son olarak grup sonuncusu Liechtenstein’ı yenememeleri onları hedeften iyice uzaklaştırdı. İkinci olarak Euro 2020 bileti almalarına bile büyük sürpriz olarak bakılıyor. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İtalya’nın grupta oynadığı son 5 maç da 2.5 ÜST bitti.

- İtalya 9 maçtır Yunanistan’a kaybetmiyor.

- Yunanistan, 2019 yılında oynadığı 7 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.

İtalya, Euro 2020yi garantilemek için sahada iddaada oynanması gereken...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi İtalya’nın galibiyeti.

- Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ten fazlası ev sahibi kazanır tercihine güveniyor...

- Misli.com üyelerinin bir diğer ilgi gösterdiği tercih ise 2.5 ALT. Maça kuponlarında yer veren üyelerin %20’sinden fazlası 2.5 ALT seçeneğini kuponlarına işaretlemiş...

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN CAZİP ÖNERİSİ İSE…

Yunanistan ciddi düşüşte. Kadro kalitelerinin de iyi olduğunu söylemek zor. Alanyaspor formasını giyen orta saha oyucusu Siopis ve forvet Bakasetas da kadroda yer alıyor.

İtalya ise Mancini ile birlikte yükselişte. Mancini'nin elinde ofansif olarak önemli futbolcular var. Immobile, Insigne, Chiesa gibi isimler formsuz Yunanistan savunması karşısında bolca pozisyon bulacaktır.

Handikaplı İtalya galibiyeti bekliyorum.

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İtalya orta sahası PSG'li Verratti'ye emanet...

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